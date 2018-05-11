حضور مراسم دفن "ستيفن هوكينغ" بتذاكر

تقدم آلاف الأشخاص بطلب للحصول على تذاكر لحضور مراسم دفن رفات عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ.

وتم فتح باب الاقتراع، الخميس، على ألف مكان للجمهور لحضور ذلك الحدث الوطني في دير وستمنستر بلندن الشهر المقبل.

ونشرت مؤسسة ستيفن هوكينج في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نحن سعداء لمثل هذه الاستجابة".

ونشرت المؤسسة رابطا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يقول إن 12 ألف شخص من 50 دولة شاركوا في الاقتراع الذي ما زال مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وكان قد تم تشخيص حالة هوكينغ في عمر 21 عاما بأنه مصاب بمرض "التصلب العضلي الضمرى، وهو شكل من أشكال أمراض الاعصاب الحركية غير قابل للشفاء، جعله قعيدا، وكان يحتاج لاستخدام أداة للحديث للتواصل، وتوفي أثناء نومه في 14 مارس/ آذار عن عمر ناهز 76 عاما.

وقال عالم الفيزياء لهيئة الاذاعة البريطانية "بي.بي.سي" العام الماضي إنه "لم يتوقع على الاطلاق أن يصل إلى عمر 75 عاما".

وقال هوكينغ إن أعظم إنجازاته كانت اكتشافه بأن الثقوب السوداء ليست سوداء بشكل كامل، وهو أمر حاسم لـ"تفهم كيفية حل المفارقات بين ميكانيكا الكم والنسبية العامة".

وسيتم دفن رماد هوكينغ في 15 يونيو/ حزيران بالقرب من قبر اسحق نيوتن، مما يمنحه شرفًا يتمتع به مشاهير الشخصيات الوطنية الأخرى.