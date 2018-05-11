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بريطانيا: الزفاف الملكي سيرفع استهلاك الكهرباء

الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
11/5/2018

قال مسؤولو الشبكة الوطنية للطاقة في بريطانيا اليوم (الجمعة) إنه من المتوقع أن يؤدي حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل يوم 19 من مايو/أيار لزيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وأرجعت الشبكة تلك الزيادة إلى متابعة الملايين للحفل على شاشات التلفزيون واستخدام الغلايات الكهربائية بكثافة.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية التي تدير شبكة الكهرباء في بريطانيا في رسالة بالبريد الإلكتروني "تحدث ظاهرة الاستخدام المكثف للتلفزيون ونرى زيادة في الطلب على (الكهرباء) عند بث مراحل مهمة من حدث ما".

وفي يوم الحفل، من المتوقع أن تبلغ أعلى زيادة في الطلب 1200 ميغاوات فور انتهاء مراسم الزفاف، مع تشغيل نحو 480 ألف غلاية كهربية في نفس الوقت. لكن من غير المتوقع أن يتسبب ذلك في مشكلة بشبكة الكهرباء.

وقالت المتحدثة "خلال الزفاف الملكي للأمير وليام وكيت ميدلتون في 2011 شهدنا زيادة في الاستهلاك بلغت 760 ميغاوات …".

المصدر : رويترز
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