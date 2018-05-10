شاهد: طبيب سوداني يداوي آلاف المرضى مجانا منذ 24 عاما

أفنى الطبيب السوداني أبوبكر محمد عثمان، المتخصص في طب المناطق الحارة، 24 عامًا من عمره، في مداواة آلاف المرضى الفقراء مجانًا.

وفي عيادته بأحد أحياء جنوب الخرطوم، يزاول الطبيب السوداني عمله بشكل منتظم، رغم أنه تجاوز الثمانين .

ويستقبل عثمان مرضاه، بكل أريحية، ويجري لهم الكشف الطبي، ويكتب وصفاته الطبية ولا ينتظر مقابلا لعمله.

وذاع صيت الطبيب عثمان بين الناس بسيرة عطرة حدت بالكثيرين التوجه إليه، وهم يأملون في العلاج على يديه.

وقال الطبيب عثمان: "ازدياد الفقر وارتفاع فاتورة العلاج، وأسعار الأدوية، رفع من الإقبال على عيادتي، وكثير من الناس يحتاجون إلى المساعدة".

وأضاف أن "الإنسان يمكن أن يصبر على الجوع، ولكن لن يستطيع أن يصبر على المرض".

وحسب سجلات عيادته يشير عثمان إلى أنه استقبل طوال الـ24 عامًا الماضية، الآلاف أو ربما عشرات الآلاف من المرضي، بعضهم يأتي من مناطق بعيدة من عيادته جنوب الخرطوم.

وأضاف الطبيب السوداني "كما ترون أعمل في عيادة، مساحتها مترين في متر ونصف، ولا أمتلك سيارة، وأتنقل بالركشة ( توك توك)".

وأوضح أنه تعلم مساعدة الآخرين في سن مبكرة، مشيرا إلى أن والده درس في الأزهر الشريف وعمل بالتجارة، بينما درس هو في القاهرة جميع مراحله الدراسية، إلى أن التحق بكلية الطب بجامعة القاهرة.

وأضاف: "عملت بمستشفى القصر العيني بالعاصمة المصرية، وانتقلت بعدها لجنوب السودان وعملت بمدينة جوبا، وبعدها توجهت إلى السعودية وعملت طبيباً لـ16 عامًا هناك".

ثلاثة أعوام قضاها عثمان في اسكتلندا، وهناك حصل على دبلوم طب الأطفال، لينتقل بعدها إلى ليفربول بإنجلترا ويحصل على طب المناطق الحارة.

وإثر تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بشكل كبير على قطاع واسع من السودانيين، ما أدى إلى التوسع في تقديم المساعدة الإنسانية، بات التكافل سلوكًا شائعًا بين السودانيين.