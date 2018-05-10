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منوعات|سوريا

شاهد: سوري يولّد الكهرباء مستخدِما عَجلة وأنابيب

10/5/2018

بعجلة دراجة هوائية وأنابيب قديمة.. صنع النازح السوري حسن سلطان مروحة هوائية لتوليد الطاقة الكهربائية، بهدف تلبية احتياجات خيمته، في مخيم بريقة بمحافظة درعا.

ودفعت الحاجة سلطان لإنتاج مروحة بإمكاناته الخاصة المتواضعة، حيث بات يزود العشرات من أهالي المخيم بالكهرباء.

وقال سلطان إنه يقوم بشحن الهواتف ويشغل التلفاز والغسالة، بالكهرباء التي يحصل عليها من طاقة الرياح.

ولفت إلى أن المروحة التي صنعها باستخدام عجلة دراجة هوائية، وأنابيب قديمة، وآلية لتخزين وتوزيع الكهرباء، تعمل طوال الوقت نظرًا، لوجودهم في منطقة مرتفعة، تهب عليها الرياح باستمرار.

وأوضح سلطان، البالغ من العمر 33 عامًا والأب لأربعة أطفال، أنه يعيش منذ 4 أعوام في الخيمة.

وذكر أن ظروف الحياة الصعبة دفعته للتفكير بهذه الخطوة، وإنتاج مروحة لتوليد الطاقة الكهربائية بكل بساطة.

المصدر : الأناضول
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