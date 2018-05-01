لماذا تصاب أجزاء من الجسم بالتنميل؟

تنميل الأطراف، هو شعور بفقدان الإحساس في الذراع أو القدم وغيرهما من أجزاء جسم الإنسان وهذا الإحساس الغريب مألوف للجميع.

والقدمان واليدان والذراعان والساقان هي الأجزاء الأكثر احتمالا للإصابة، بالتنميل في الجسم ولا سيما في المساء خلال النوم… ولكن ما الذي يحدث؟

يوضح الخبراء أن هذا الإحساس الغريب هو رد فعل جسدي عادي للغاية، حيث، يوجه عصب إشارة إلى أنك بحاجة لتغيير وضعية غير مفضلة، وتقول طبيبة الأمراض العصبية "كاترين هان" التي تعمل بمستشفى شاريته في ألمانيا، إن الضغط يضع العصب في حالة إجهاد.

وتوضح، هان أنه إذا كنت في حالة صحية جيدة بشكل عام إذن فلا يجب أن يكون التنميل مدعاة للقلق، وعلى النقيض، فإنه علامة على أن الوظائف الحيوية تعمل بشكل جيد، كما أنه يقوم بوظيفة وقائية حيث يذكرك بأن تعود إلى وضعية جيدة.

وتؤكد طبيبة الأمراض العصبية هان أنه إذا لم يرسل العصب هذه الإشارات فيمكن أن تؤدي إلى ضرر دائم.

وتقول الطبيبة " وإذا عانيت من التنميل، قم ببساطة بإيقاظ الطرف باستئناف وضعية مريحة

بشكل أكبر، وأنت لست بحاجة لهزه بقوة، يكفي العودة لوضعية عادية، وتستطرد، أنه إذا أًصيب عصب بالتنميل لفترة مؤقتة، لا داعي للقلق، فالشعور بالأطراف يعود سريعا وعادة خلال دقائق.

وتحذر الطبيبة " وإذا لم يعد الشعور بالطرف المصاب خلال ساعات قليلة، يجب استشارة الطبيب، كما يجب اللجوء للطبيب إذا لم يكن هناك سبب واضح للشعور بالتنميل.