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فيسبوك تسمح للمستخدمين بمسح سجل التصفح وتطلق خدمة للمواعدة

1/5/2018

قال مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن شبكة التواصل الاجتماعي تعد حاليا خاصية جديدة للتحكم في الخصوصية سيطلق عليها اسم "مسح التاريخ" تتيح للمستخدم حذف سجل التصفح.

وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك قال زوكربرغ إنه سيناقش هذه الخاصية خلال مؤتمر فيسبوك السنوي (إف8).

وقارن زوكربرغ بين الأداة الجديدة وخاصية مسح ملفات تعريف الارتباط في المتصفح والتي قال إنها يمكن أن تؤثر سلبا على بعض تجارب المستخدم وقد تضطره إلى إعادة ضبط بعض الأمور.

وأعلن زوكربرغ خلال المؤتمر إن فيسبوك تعتزم إطلاق خدمة للمواعدة هي الأولى من نوعها لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة.

وأضاف أن خدمة المواعدة تتناسب بشكل طبيعي مع شركة متخصصة في ربط الناس معا عبر الانترنت.

وقالت الشركة في تدوينة منفصلة "هذه الخاصية سوف تتيح لك رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل لنا معلومات عندما تستخدمها، وحذف هذه المعلومات من حسابك ومنعنا من تخزينها مرتبطة بحسابك فيما بعد". وقال الموقع إنه سيحتاج عدة أشهر لإعداد التحديث.

وتواجه شركات التكنولوجيا تدقيقا متزايدا بشأن طريقة حماية بيانات المستخدمين بعد تورط فيسبوك في فضيحة ضخمة ترتبط بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين المستخدمين بشكل غير مشروع.

المصدر : رويترز
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