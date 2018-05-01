علماء يكشفون عن بروتين يسبب سرطان الدم

تَوصّل فريق من الباحثين في جامعة بوسطن الأمريكية، إلى أن أحد البروتينات يتسبب بتكاثر وتحول فيروس "تي- اللمفاوي البشري" الذي يسبب سرطان الدم.

ودرس الباحثون عينات من أنسجة مرضى يعانون من هذا النوع من السرطان، إذ اكتشفوا وجود زيادة ملحوظة في مستوى بروتين (UFD1) Ubiquitin-fusion degradation.

وقام الباحثون بتقليص مصطنع لنشاط وفعالية الجينات المسؤولة عن تخليق ذلك البروتين، ونجم عن ذلك خفض مستوى البروتين ووقف نمو الأورام السرطانية، دون أن يؤثر ذلك على حالة الأنسجة السليمة.

وقال أحد الباحثين إن جميع طرق علاج سرطان الدم المستخدمة حاليًا تبقى شديدة السمية ويصعب على المرضى تحملها.

أشار إلى أن اكتشاف العلاقة المتبادلة بين مستوى (UFD1) ونمو الورم "يعطي الأمل في تطوير دواء لا يؤذي الأنسجة السليمة".