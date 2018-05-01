شاهد: 18 مليون مصباح تحوّل قرية صينية لعالم من الخيال

نقل أكثر من 18 مليون مصباح، زوار قرية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، إلى عالم خيالي من الأضواء الملونة الساحرة، وذلك خلال عطلة عيد العمال المقررة من الأحد إلى الثلاثاء.

وأقيم العرض الضوئي البديع في قرية تشينغ بمدينة ييل، حيث تضمن العرض 14 مشهدًا رئيسيًا بما في ذلك "نفق زمني" طوله 26 مترًا، و "محيط خيالي" قدم احتفالًا مرئيًا مبهرًا للزائرين.

ويؤدي "النفق الزمني" إلى "المحيط الخيالي"، حيث صنعت المصابيح الضوئية الملونة المحيطة بـ"بركة لوتس" صورًا ساحرة بما في ذلك السفن وقناديل البحر والدلافين.

ويستمر العرض الضوئي الرائع حتى شهر يوليو المقبل.