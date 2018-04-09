شاهد: "منازل الحُفر".. إرث عجيب عمره 3 آلاف عام في ليبيا

شيد ليبيون قدماء منازل تحت الأرض للمكوث في أماكن باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، ولا يزال ثلاثة آلاف من هذه المنازل موجودة حاليًا، لكنها تعاني من الإهمال.

وشيد السكان القدماء الذين عاشوا في مدينة غريان الليبية، التي تبعد حوالي 80 كيلومترًا جنوبي طرابلس، ما يعرف بـ"منازل الحفر" بمواصفات هندسية مدهشة.

وتقول مصادر تاريخية إن هذه المنازل كانت منتشرة على نطاق واسع في المنطقة بأكملها، وخاصة مدينتي فزان ونالوت، حيث كان الليبيون منذ أكثر من ألف عام يشيدون منازلهم تحت الأرض، والتي يسمونها "منازل الحفر" أو "حوش الحفر."

ويمكن لكل منزل استضافة ما يصل إلى 8 عائلات، كلهم ينحدرون من جد واحد.

أحد هذه المنازل، الذي لا يزال موجودًا في حالة مثالية، يعود لعائلة العربي بلحاج الذي حوله إلى معلم سياحي وشُيد عام 1666م.

وعادة ما يتكون المنزل من فناء كبير يطل على غرف، والتي تتكون بدورها من مساحة تزيد عن 10 أمتار مربعة مع ارتفاع ثلاثة أمتار.

ويتفق الباحثون على أن أسباب قيام القرويين بحفر هذه المنازل هي التأقلم مع منطقة يتسم مناخها بقسوة كبيرة، مع طقس شديد البرودة في الشتاء وشديد الحرارة في الصيف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن طبيعة المنطقة جبلية ويصعب تشييد منازل على السطح، لذلك كانت الحفر حلًا مثاليًا لسكان المنطقة.

ويحتوي كل منزل على مطبخ مجهز به موقد مصنوع من الطين، كما يحتوي على غرف نوم وغرفة معيشة، بالإضافة لغرفة لتناول الطعام وغرف لتخزين المياه والملابس.

كما خطط سكان غريان القدماء لمواجهة مياه الأمطار وغيرها من العوامل الطبيعية عندما حفروا منازلهم.

حيث توصلوا إلى طريقة مبتكرة للحصول على مساعدة النمل في عملهم عن طريق جذبهم بالعظام.

ووفقًا لإحصاءات أجريت عام 2004، هناك أكثر من 3000 منزل قديم في ليبيا.

لكن جميع هذه المنازل، باستثناء منزل بلحاج، تهملها وزارة السياحة الليبية حتى يومنا هذا.