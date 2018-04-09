شاهد: قطر تستضيف البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية

تستضيف قطر النسخة الرابعة من "البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية"، بمستويات قياسية للاشتراك.

ويشارك 53 فريقًا من جميع أنحاء العالم في المسابقة التي تشجع الطلاب على تحسين مهاراتهم اللغوية والتفكير النقدي.

ويستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات بعضًا من أشد العقول الطلابية الثاقبة من أوربا وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.

ونظمت الحدث مؤسسة "مناظرات قطر"، وهي المنظمة الوطنية الخاصة بالنقاش.

وأسست النسخة الرابعة من البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية، سمعة عالمية في تطوير وتعزيز مهارة النقاش والحوار باللغة العربية.

وقال المنظمون إن هذا الحدث يضم مزيجًا من الثقافات والعرقيات والأيديولوجيات المتنوعة.

وتهدف البطولة إلى السماح للناس من مختلف أنحاء العالم بخلفياتهم المتنوعة بفهم وجهة نظر الآخرين.

وقال مينور عباس مدرب فريق النقاش الأسترالي "أعتقد أنه لكي تتمكن من النقاش يجب أولا أن تفهم اللغة".

وتابع "نحن بحاجة إلى فهم المهارات، نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على الاستماع وبرهنة قضايانا ومحاولة تحديد موقفنا وفي الوقت نفسه نحاول شرح لماذا نعتقد أننا على حق ولماذا نعتقد أننا ينبغي أن نجد حلًا آخر أو أن الموقف الآخر ليس صحيحًا."

وأضاف أحد المشاركين من الفريق الاسترالي "يتيح لنا النقاش فرصة للتعبير عن آرائنا وتقديم أفكار جديدة من جميع أنحاء العالم. مثل هذه الأحداث تجمع العديد من البلدان معًا. وتظهر كيف يفكر العالم، وكيف يمكننا أن نجعل هذا العالم مكانًا أفضل."

وتأسست "مناظرات قطر" في 2008 كعضو في "مؤسسة قطر" بهدف قيادة ثقافة النقاش والحوار في قطر والمنطقة.

وقال منسق التسويق في "مناظرات قطر" عبد الرحمن السبيعي "بعد 10 أعوام من 2008 يمكنني القول إننا حققنا بنجاح هدفنا من خلال نشر ثقافة النقاش حول العالم وكدليل على ذلك نستضيف اليوم البطولة الدولية الثامنة في الدوحة".

وتابع "شهدت أول بطولة دولية في 2011 مشاركة 21 بلدًا فقط. اليوم لدينا أكثر من 50 بلدًا تشارك في بطولتنا، 25 منهم من الدول غير العربية."

وقال السبيعي إن المشاركين يتناولون مفاهيمهم السابقة والقوالب النمطية، وهذا يبني التسامح وفهما أفضل بشأن كيفية رؤيتهم للعالم.

وأضاف "إنها ليست مجرد منافسة، لقد غيرت هذه البطولة حياة العديد من طلابنا الشباب."

وتجرى النسخة الرابعة من البطولة الدولية لمناظرات المدارس باللغة العربية، من السابع إلى الحادي عشر من أبريل/نيسان الحالي 2018.