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شاهد: قطار يسير بالركاب للخلف لمسافة 13 كيلومترا

9/4/2018

قال مسؤولون إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت سبعة عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار تسبب في سيره إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا وعلى متنه مئات الركاب.

وأظهر مقطع فيديو القطار، المؤلف من 22 عربة، وهو يسير للخلف وبداخله الركاب. ومن بين من تم وقفهم عن العمل سائق القطار ومساعده.

وكان القطار متوجها من أحمد أباد في ولاية غوجارات بغرب الهند إلى بوري في ولاية أوديشا الشرقية قبل أن يتوقف ويعود إلى الخلف بسبب منحدر لمدة 45 دقيقة تقريبا يوم السبت حتى تباطأت سرعته وتوقف.

وتملك الهند رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم.

ولم تتضح حتى الآن السرعة التي كان عليها القطار أثناء عودته إلى الخلف ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول "بمرور الوقت تراجع القطار حتى أقرب محطة وتباطأت سرعته تماما ثم جرى إيقافه بالاستعانة بأوتاد خشبية" مضيفا أن بعض الركاب ساعدوا كذلك في إيقاف القطار.

المصدر : رويترز
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