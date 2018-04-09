شاهد: قطار يسير بالركاب للخلف لمسافة 13 كيلومترا

قال مسؤولون إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت سبعة عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار تسبب في سيره إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا وعلى متنه مئات الركاب.

وأظهر مقطع فيديو القطار، المؤلف من 22 عربة، وهو يسير للخلف وبداخله الركاب. ومن بين من تم وقفهم عن العمل سائق القطار ومساعده.

وكان القطار متوجها من أحمد أباد في ولاية غوجارات بغرب الهند إلى بوري في ولاية أوديشا الشرقية قبل أن يتوقف ويعود إلى الخلف بسبب منحدر لمدة 45 دقيقة تقريبا يوم السبت حتى تباطأت سرعته وتوقف.

وتملك الهند رابع أكبر شبكة للسكك الحديدية في العالم.

ولم تتضح حتى الآن السرعة التي كان عليها القطار أثناء عودته إلى الخلف ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وقال مسؤول "بمرور الوقت تراجع القطار حتى أقرب محطة وتباطأت سرعته تماما ثم جرى إيقافه بالاستعانة بأوتاد خشبية" مضيفا أن بعض الركاب ساعدوا كذلك في إيقاف القطار.