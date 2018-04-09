شاهد: بطولة لحمل الزوجات في بريطانيا

تسابق الأزواج ببريطانيا، الأحد، في بطولة "حمل الزوجات" على مضمار بطول 380 مترًا، والذي يتميز بحاجز عقبة فوق القش، بالإضافة إلى منطقة دفقة أو تلة موحلة جنوب شرقي إنجلترا.

وهذه الرياضة وإن كانت غير مصنفة كرياضة رسمية، لكنها تتطلب الكثير من المران والجهد، إذ إنها فريدة وصعبة.

وفاز الزوجان الإنجليزيان كريس هيبوورث وشريكته تانيشا برنس، في نهاية المطاف، حيث انزلقا إلى "النصر" بعد تخطي الحواجز والعراقيل القاسية ليحققا الفوز على المحك، بعد أن يتم رشهم بالماء لزيادة صعوبة المهمة الصعبة أصلًا.

وسوف يشارك الزوجان الفائزان في بطولة العالم في فنلندا في وقت لاحق من هذا العام.

ويعود تاريخ هذه الرياضة القوية إلى التقاليد الاسكندنافية شمالي أوربا، حيث كان على اللصوص أن يكونوا سريعين في الجري على أرجلهم والهرب عندما يسرقون النساء من القرى المجاورة والعدو بهم في طرق موحلة.