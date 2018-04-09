شاهد: استوديو تصوير في مصر يعمل بكاميرا عمرها 130 عاما

من يشعرون بالحنين للماضي يمكنهم الآن زيارته من خلال استوديو تصوير في قلب العاصمة المصرية القاهرة حيث تُلتقط لهم صور بكاميرا لينهوف عمرها نحو 130 عاما.

وهذه الكاميرا العتيقة هي الآلة الرئيسية في ستوديو بيلا، أحد أبرز استوديوهات التصوير المعروفة في العاصمة المصرية والذي التُقطت فيه صور لنجوم السينما وأفراد من الأُسرة المالكة السابقة ومواطنين عاديين منذ عام 1890.

وتأسس استوديو بيلا على يد المجري مستر بيلا في 1890 حيث أحضر أحدث تكنولوجيا التصوير آنذاك وذاع صيته منذ ذلك الوقت.

وحاز فهمي باشا علام الاستوديو في أربعينيات القرن العشرين وأبقى على اسمه ومعداته كما هي احتفاء بتاريخه.

ويواصل أشرف محي الدين، المعروف باسم أشرف بيلا تشغيل الاستوديو حاليا بمساعدة نجله.

وما زال أشرف وابنه يلتقطان صور عملائهما، الذين يغلب عليهم نجوم السينما والمشاهير، بالكاميرا لينهوف ويحمضانها في غرفة مظلمة.

ويقول أشرف بيلا صاحب الاستوديو إن من يشاهد الكاميرا للمرة الأولى يستغربها لكنه يرغب في أن يجربها ثم يحب أن تُلتقط له صور بها مرارا.

واعتماد الاستوديو على الكاميرا لينهوف لا يمنعه من توظيف التقنيات الحديثة للتصوير الفوتوغرافي الرقمي أيضا لتصوير المشاهير والأشخاص العاديين.