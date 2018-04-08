البث الحي
منوعات|مصر

شاهد: مصري يسافر لروسيا بالدراجة لدعم المنتخب في المونديال

8/4/2018

قبّل المغامر المصري محمد نوفل (24 عاما) والدته في ميدان التحرير بوسط القاهرة مودعا إياها في بداية رحلة يتجه خلالها إلى روسيا لتشجيع منتخب بلاده لكرة القدم في نهائيات كأس العالم.

ويأمل، نوفل، أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يقطع خلالها نحو خمسة آلاف كيلو متر بدراجته على مدى 65 يوما لكي يشاهد أول مشاركة لمصر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاما.

ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية كما لن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم. وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في أي نزل متاح، كما سيعتمد على كرم الغرباء الذين يمنحونه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

ورافق نوفل مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء عندما بدأ رحلته يوم السبت (7 من أبريل/ نيسان) ويأمل أن يساعده كثيرون طول الطريق.

وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب المصري في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

بحضور الشيخ تميم وأردوغان.. قطر وتركيا توقعان 10 اتفاقيات في مجالات متعددة (فيديو)

(الجزيرة)