شاهد: مصري يسافر لروسيا بالدراجة لدعم المنتخب في المونديال

قبّل المغامر المصري محمد نوفل (24 عاما) والدته في ميدان التحرير بوسط القاهرة مودعا إياها في بداية رحلة يتجه خلالها إلى روسيا لتشجيع منتخب بلاده لكرة القدم في نهائيات كأس العالم.

ويأمل، نوفل، أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يقطع خلالها نحو خمسة آلاف كيلو متر بدراجته على مدى 65 يوما لكي يشاهد أول مشاركة لمصر في نهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاما.

ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا. وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية كما لن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم. وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في أي نزل متاح، كما سيعتمد على كرم الغرباء الذين يمنحونه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

ورافق نوفل مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء عندما بدأ رحلته يوم السبت (7 من أبريل/ نيسان) ويأمل أن يساعده كثيرون طول الطريق.

وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب المصري في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.