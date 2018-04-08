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منوعات|الأردن

شاهد: لاعبات كرة قدم يلعبن مباراة في البقعة الأكثر انخفاضا في العالم

8/4/2018

في إطار مبادرة (المساواة في أرض الملعب) بين الرجال والنساء نُظمت (الخميس) مباراة بين لاعبات كرة قدم في البقعة الأكثر انخفاضا في العالم بالأردن.

وتهدف اللاعبات من تلك المباراة إلى تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بلعب مباراة في أكثر بقاع الأرض انخفاضا، قرب البحر الميت، لإبراز أهمية المساواة بين الجنسين في ممارسة الرياضة.

وغلب الرجال على جمهور المباراة النسائية التي لُعبت في منطقة غور الصافي قرب البحر الميت.

وجاءت اللاعبات المشاركات من دول مختلفة، بينها: الأردن وسوريا وأفغانستان والهند وفرنسا.

والمباراة من تنظيم مبادرة (المساواة في أرض الملعب) وهي منظمة دولية لا تهدف للربح، ويذكر موقع المنظمة على الإنترنت أنها تسعى للمساواة بين الجنسين في فرص ممارسة الرياضة لاسيما في "مجتمعات مهمشة".

وقالت لورا يونغسون المؤسس المشارك للمنظمة "أرى أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية عظيمة لأنها تُلهم الجيل القادم من اللاعبات. ولذلك فالخروج، بالنسبة لنا، إلى هذا الملعب كرياضيات من الإناث، رياضيات إناث قويات، يمكن أن يُلهم الجيل المقبل لأن يصبحن لاعبات رياضيات، وهذا شيء سحري".

ويوضح الموقع الإلكتروني للمنظمة أن المباراة جاءت في إطار تحدي "رحلة عبر الأردن" التي تستمر 12 يوما للتحدث للمجتمعات المحلية بشأن أهمية انضمام النساء لممارسة الرياضة.

وقال منظمو المباراة إن النتائج الخاصة بموسوعة غينيس ستُعلن بعد أسبوعين.

وفي يونيو/حزيران سجلت لاعبات كرة القدم بمبادرة (المساواة في أرض الملعب) رقما قياسيا عالميا جديدا بموسوعة غينيس بشأن لعب مباراة مماثلة لكن على أعلى بقعة في العالم تُلعب بها مباراة لكرة القدم على جبل كليمنجارو في تنزانيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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