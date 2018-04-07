شاهد: أكبر سجن في جنوب آسيا ينظم جلسات يوغا لنزلائه

نظم سجن تيهار في الهند، والذي يعد أكبر سجن في جنوب آسيا، جلسات لرياضة اليوجا لنزلائه، بمناسبة اليوم العالمي للصحة.

وانتظم مئات السجناء في جلسات اليوغا مرتدين زيا رياضيا، وهم يمارسون تمارين التمدد والتأمل، بينما كان يوجههم معلم يوغا محلي.

وقال مدير السجن أجاي كاشياب إن هذه البرامج تهدف إلى مساعدة النزلاء على مواجهة المتاعب النفسية التي تواجههم كي يصبحوا مواطنين يتحملون المسؤولية.

وتعد اليوغا واحدة من أكثر الثقافات التي تصدرها الهند نجاحا، وقد أعلنت الأمم المتحدة عام 2014 اعتبار يوم 21 يونيو/حزيران من كل عام يوما عالميا لرياضة اليوغا، استجابة لمقترح من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ويجري الاحتفال بهذا اليوم عبر ممارسة رياضة اليوغا بشكل جماعي في جميع أنحاء العالم.

والعام الماضي انضم مودى إلى آلاف الأشخاص الذين شاركوا في إحياء اليوم العالمي لليوغا في مدينة لكناو بشمال الهند.