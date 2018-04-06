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شاهد: هندي احتفظ بجثة أمّه في الثلاجة 3 سنوات

6/4/2018

اعتقلت الشرطة الهندية رجلا يبلغ من العمر 46 عاما بتهمة احتفاظه بجثمان والدته في الثلاجة لمدة تقرب من ثلاث سنوات بينما كان يقبض راتب تقاعدها الشهري.

وقال ضابط الشرطة نيلانجان بيسواز (الجمعة) إن سوبهابراتا ماجومدار ألقي القبض عليه بعد العثور على جثة أمه في جهاز تجميد كبير خلال مداهمة منزله في مدينة كولكاتا.

وأضاف أن أخفى جثة أمه بعد وفاتها قبل ثلاث سنوات في عمر 81 سنة، واستمر في قبض راتب تقاعدها الشهري، الذي يبلغ 30 ألف روبية (نحو 460 دولار أمريكي).

وقال ماجومدار: "في البداية لم يرغبوا في قول أي شيء، ثم دخلنا المنزل وبدأنا عملية البحث. وجدنا جهاز تجميد في الطابق الأرضي يحتوي على جثة ميتة" مشيرا أنه قد تبين أنها أمه التي توفيت قبل ثلاث سنوات في 7 من مايو/أيار 2015.

وأشار الضابط إلى أن ماجومدار أبلغ الشرطة بأنه احتفظ بجثة أمه لأنه يعتقد أنها يمكن أن تعود إلى الحياة.

كما استجوبت الشرطة والده البالغ من العمر 90 سنة، الذي يعيش في نفس المنزل، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه بسبب سوء حالته الصحية.

المصدر : أسوشيتد برس
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