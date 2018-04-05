شاهد: "خارقون" يخبرون أطفال لبنان أنه بإمكانهم الطيران

أبهر نحو 12 لاعب جمباز، أطفالا لبنانيين في عرض عالمي حي على مسرح في جونيه.

ويذكر الموقع الإلكتروني لعرض "فلاينغ سوبر كيدز" أو (أطفال خارقون) أنه عبارة عن مزيج من الأكروبات وألعاب الجمباز والرقص والغناء والكوميديا وغير ذلك من الأنشطة.

وقال لارس غودبيرسن، مدير مجموعة الاستعراض، إن هذا الاستعراض يهدف، بالإضافة للترفيه، إلى إلهام الأطفال الصغار لممارسة الرياضة.

وأضاف: "نأمل أن يشعر الأطفال، عندما يشاهدون العرض، بحماس ليخرجوا ويمارسوا التمرينات الرياضية بأنفسهم. نعلم أن هذه حقيقة لأننا أجرينا دراسة مسحية على جمهورنا في الدنمارك العام الماضي ووجدنا أن 35% من الجمهور الذي شاهد العرض اشترك أحد أطفالهم في أنشطة الجمباز أو الرقص أو الغناء. لذلك، نعرف أن العرض فعال، إنه مُنتج لطيف يمكننا، من خلاله، المساعدة في إلهام هؤلاء الأطفال الصغار".

ويوضح الموقع الإلكتروني للعرض أن المؤدين فيه، الذين تتراوح أعمارهم بين سبعة أعوام و21 عاما، يتدربون لنحو ثماني ساعات أسبوعيًا في صالة الألعاب الرياضية. كما أنهم يكملون في بيوتهم برنامجًا لممارسة تمرينات القوة والمرونة.

وتأسست مجموعة "فلاينغ سوبر كيدز" كفريق جمباز تقليدي في 1967 قبل أن يتحول إلى فريق استعراضات عالمي يقدم عروضه حول العالم.

وقال فتى مشارك في العرض يدعى فريدريك "شاهدنا كل الأطفال الذين جاءوا إلى هنا اليوم وبعضهم يتشقلب بالفعل. أمر مدهش أن نُلهم مثل هؤلاء الأطفال الصغار للقيام بمزيد من الرياضة".

وتجول الفريق الاستعراضي، ومقره الدنمارك، في أكثر من 35 دولة قبل أن يتوقف في لبنان يوم الأحد حيث يواصل عروضه حتى السابع من أبريل/نيسان.

وسبق للبنان أن استضاف فريق (أطفال خارقون) في 2008 و2011.