البث الحي
منوعات|البوسنة

شاهد: بلدية سراييفو تعيد تشغيل تلفريك دمرته صربيا

5/4/2018

بعد توقفه عن العمل نتيجة هجمات وحدات الجيش الصربي، قامت بلدية العاصمة البوسنية سراييفو، بصيانة وإعادة تشغيل تلفريك تاريخي أُنشئ عام 1959.

وكان التلفريك الذي يربط بين مركز العاصمة وجبل تريبيفيتش، رمزًا من رموز سراييفو، إلّا أنه انهار بالكامل، مع بدء حصار الجيش الصربي للعاصمة البوسينة سنة 1992.

وبمناسبة عيد مدينة سراييفو الذي يصادف يوم 6 أبريل/ نيسان من كل عام، تعتزم البلدية تشغيل التلفريك التاريخي.

وكان التلفريك قد أُنشأ عام 1959، من قِبل جمهورية التشيك، وساهم في نجاح الألعاب الأولمبية التي استضافتها البوسنة عام 1984.

ويدخل التلفريك الذي يبلغ طول خطه ألفين و100 متر، حيز الاستخدام يوم غدٍ الجمعة، وسيقدّم خدمة النقل للبوسنيين والسياح الأجانب الذين يتوافدون على العاصمة سراييفو.

ويحتوي التلفريك أيضًا على 33 قاطرة، تتسع الواحدة منها إلى 10 ركاب، ولديه القدرة على نقل ألف و200 شخص في الساعة الواحدة.

وقال عدنان سلمانوفيتش أحد المهندسين العاملين في مشروع صيانة التلفريك "لقد منحنا اسم الشهيد رامو بيبر على التلفريك، لأنه كان أول شهيد في الحرب، وسقط حين كان يدافع عن التلفريك".

وأوضح سلمانوفيتش أنّ الفرق المشرفة على إعادة بناء التلفريك أنهت أعمالها، وتم اختبار التلفريك بنجاح.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)