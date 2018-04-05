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منوعات|ماليزيا

جدل في ماليزيا بعد مسابقة جامعة "لهداية" طلبتها من المثليين

جامعة العلوم الماليزية
جامعة العلوم الماليزية
5/4/2018

ثارت حالة من الجدل في ماليزيا بعد أن أقامت جامعة مسابقة تهدف إلى "هداية" طلبتها من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا.

ونظمت المسابقة من قبل أحد الاتحادات الطلابية داخل "جامعة العلوم الماليزية" من أجل "تعليمهم أنه وقفا لتعاليم الاسلام ينبغي عليهم اتباع الصراط المستقيم".

ونظمت المسابقة، التي شملت إنتاج مقطع فيديو وعمل ملصق دعائي، تحت شعار "أكره الفعل وليس الفاعل… إلى مجتمع (المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا) فلتعودوا إلى طريق الله".

كما قال اقتباس آخر للمسابقة "يلعن الله هؤلاء الذين يمارسون (المثلية) الجنسية".

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أحد مسؤولي الجامعة قوله إن "المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا، مصابون بمرض بشري". وأوضح أن الهدف ليس هو مهاجمة المثليين، ولكن هو تعليمهم بطريقة رقيقة، مضيفا أنه يجب ألا تكون هناك أي مشكلة مع المسابقة.

بدورها قالت نيشا أيوب، الناشطة المدافعة عن حقوق المتحولين جنسيا في ماليزيا، إن ما حدث هو "انتهاك لحقوق الإنسان.. سواء كان ذلك النهج لينا أو عسيرا، فإن النهج التصحيحي هو نهج تصحيحي".

وحثت نيشا وزارة التعليم والأطراف الأخرى المعنية، بالنظر في المسألة، إذ أن "عملهم يخلق المزيد من الارتباك والكراهية، كما يخلق مزيدا من التفرقة من داخل المجتمع".

ونظمت وزارة الصحة العام الماضي مسابقة للمراهقين لعمل مقاطع فيديو عن "التشوش الجنسي" والمثلية الجنسية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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