مقتل سيدة وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمقر يوتيوب

قالت الشرطة الأمريكية إن سيدة أطلقت النار في مقر شركة يوتيوب مساء الثلاثاء ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، قبل أن تلقى حتفها بإطلاق النار على نفسها.

وقال قائد الشرطة في مدينة سان برونو بولاية كاليفورنيا إد باربيريني في مؤتمر صحفي: "حددنا موقع ضحية نعتقد أنها أصيبت بإطلاق النار على نفسها".

وأوضح باربريني أن الشرطة تعتقد أن هذه السيدة هي التي أطلقت النار في مقر شركة يوتيوب المملوكة لجوجل التابعة لمجموعة ألفابت.

وقالت السلطات الأمريكية إن اثنين من الضحايا، وهما رجل عمره 36 عاما وسيدة عمرها 32 عاما، في حالة حرجة بمستشفى سان فرانسيسكو العام، بينما نقلت سيدة عمرها 27 عاما في حالة متوسطة.

ودعت شرطة منطقة سان برونو المواطنين في رسالة عبر تويتر إلى الابتعاد عن المبنى الذي يوجد به مقر يوتيوب.

وأظهرت لقطات لتلفزيون محلي موظفي يوتيوب يخرجون من المبنى رافعين أياديهم.