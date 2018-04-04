شاهد: مزرعة لتربية الضفادع في ولاية تركية

أنشأت مديرية الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، مزرعة لتربية الضفادع بغرض تصديرها للدول التي تستخدمها في أكلاتها.

وقال مدير الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية في منطقة "أيدينجيك" في مرسين، أحمد عمر كاهيا أوغلو، إن المنشأة تسعى إلى توفير الضفادع في فصول الشتاء أيضًا التي تندر فيها، وذلك ليستمر تصدير ذلك الحيوان طوال فصول العام.

وأضاف أن المنشأة ستقدم بديلا لصيد الضفادع من المستنقعات والجداول، إذ يتم فيها تربية الضفادع بداية من العناية بالبيض وحتى التفريخ ووصول الضفادع إلى سن وحجم يسمح بتصديرها للدول التي تستخدمها في المأكولات.

وأوضح أنه بإمكان المستثمرين المهتمين، استخدام المنشأة لتربية الضفادع، دون دفع رسوم من أجل ذلك. وأشار إلى أنهم يهدفون لإنتاج طنين من الضفادع خلال العام الجاري.

وأشار الطبيب البيطري محمد أغاه جانبولات، الذي يشارك في إدارة المنشأة أن العمل في تربية الضفادع صعب، إذ ينتج الزوج الواحد من الضفادع ما بين 5 و10 آلاف بيضة سنويًا.