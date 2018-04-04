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منوعات|أستراليا

شاهد: قرش يتعقب زورقا للشرطة جنوبي أستراليا

4/4/2018

حظي اثنان من الشرطة الأسترالية باتصال قريب مع قرش أبيض كبير أثناء وجودهما في دورية على متن زورق السبت الماضي، وفقا للشرطة.

الضابطان تريستان شو وأندرو سوتر من وحدة عمليات شرطة السواحل في ولاية جنوب أستراليا كانا يقومان بتفتيش أمني في المياه قبالة إيديثبرغ، السبت الماضي عندما وجدا قرشا أبيض يسبح قرب زورقهما، حسبما أوضحت الشرطة.

واجتاز القرش بالزورق دون وقوع مشكلات.وتمكن زميل لهم من تصوير سمكة القرش وهو يقترب من القارب قبل أن يسبح بعيدًا. 

وكان الشرطيان في دورية بمنطقة  "Tapley Shoal"على بعد تسعة أميال بحرية على الأقل شرق مدينة إديثبورغ خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيد الفصح.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فريق عمليات المياه التابع لشرطة جنوب أستراليا كان يقوم بفحص القوارب الترفيهية في المنطقة، حين ظهر القرش.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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