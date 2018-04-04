شاهد: فنان ليبي يحول "القلق" إلى نقوش جميلة

يجمع النحات الليبي عبد الله سعيد، الخشب من البراري في مدينة شحات في شرق ليبيا، ويحوله إلى أعمال فنية ترمز، في العادة لجوانب مختلفة من ثقافة بلاده وذلك للحفاظ عليها.

وبدأ عبد الله سعيد (28 عاما) تعليم نفسه فن النحت على الخشب في عام 2011 للحفاظ على الثقافة الليبية في وقت تزامن مع بدء صراع داخلي في البلاد.

الابتعاد عن السياسة لم يكن أمرا هينا للنحات الليبي الشاب، فقد انزلقت البلاد في صراع بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي، وتعاني ليبيا منذ أربع سنوات من وجود حكومتين إحداهما في طرابلس والثانية في الشرق.

لكن عبد الله سعيد يرغب في الحفاظ على ثقافة بلده من خلال إبداع أعمال فنية تمثل مدنا ليبية عديدة، ومشروع سعيد الحالي هو الاحتفاء بشجرة العرعر حيث يعرض 15 قطعة من أعماله حول الشجرة.

ويرجع شغف سعيد بشجرة العرعر إلى أيام طفولته عندما أدرك مدى تميز هذه الشجرة.

ويرى سعيد أن شجرة العرعر ترمز إلى ماضي ليبيا وحاضرها ومستقبلها، كما يرى فيها ليبيا كدولة فيها مرونة وعراقة وما زالت تنمو.

وتفّوق سعيد في فنه لدرجة أن بعض الناس اقتربوا منه طالبين أن يبدع لهم منحوتات خشبية بمواصفات معينة.