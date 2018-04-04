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شاهد: أول فريق كرة قدم للسيدات في أرياف صعيد مصر

4/4/2018

نجحت مجموعة من الفتيات في تحدي التقاليد وانخرطن في ممارسة كرة القدم في أول فريق لكرة للسيدات في أرياف صعيد مصر.

وتفرض التقاليد الصارمة في مناطق ريفية في مصر العليا قيودًا مشددة على المرأة مقارنة بما هو معهود في مدن البلاد الأخرى.

وتحدث مؤسس الفريق أيمن طه، عن العقبات التي واجهتها الفتيات من أجل ممارسة هوايتهن.

وبالرغم من شح الإمكانات في مركز شباب البرجاية، أثبت أول فريق كرة قدم نسائية على مستوى محافظات المنيا وبنى سويف والفيوم جدارته، إذ ينافس حاليًا في القسم "ب" في الدوري الممتاز ويطمح للصعود للدور الأول.

وتشير أزهار فتحي، مدربة الفريق، إلا أن النساء دائمًا ما يواجهن ظلمًا اجتماعيًا إذا ما حاولن ممارسة أي ضرب من الرياضة ولكن بالإصرار يتقبل المجتمع الأمر في نهاية المطاف.

وتحرص اللاعبة روبى أمجد على ألا تكون ممارستها لهوايتها المفضلة على حساب نجاحها الأكاديمي لكي لا تزود المعارضين بالمزيد من الحجج لحرمان الفتيات من لعب كرة القدم.

المصدر : أسوشيتد برس
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