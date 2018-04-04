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شاهد: أسرة صينية تلتقي بابنتها المفقودة بعد 24 عاما

4/4/2018

اجتمع شمل أسرة صينية مع ابنتها المفقودة منذ 24 عامًا (الثلاثاء) بمدينة تشنغدو، حسبما أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الصين.

وبإصرار وعزيمة، سلك "وانغ مينغ تشينغ" والد الفتاة، طوال تلك المدة، كافة السبل والوسائل والمحاولات أملًا في العثور على ابنته، كان آخرها العمل كسائق سيارة أجرة عام 2015 إذ ربما يلتقي بابنته مصادفة في يوم ما، أو يلتقي بأي شخص يعرف عنها معلومات.

وأعطى وانغ كل واحد من ركابه بطاقة تحتوي على معلومات عن ابنته، كما وضع لافتة بقصة ابنته على نافذة السيارة، بعدما بحث عنها سنين طويلة داخل وخارج مدينة تشنغدو حيث يعيش، كما نشر عنها إعلانات في الصحف والمجلات.

وقال وانغ وزوجته ليو دينغيينغ لوسائل الإعلام، إنهما من بائعي الفاكهة في أحد الأسواق الشعبية، وفي أحد الأيام عام 1994، ذهبا إلى كشك مجاور لتغيير النقود وبعد أن فرغا اكتشفا اختفاء ابنتهما، وكانت آنذاك في عمر الثالثة.

وفي السادس عشر من مارس/آذار الماضي، شاهدت كانغ يينغ إخطار بحث باستخدام رسم تخطيطي لصورة متوقعة للفتاة وهي بالغة، نشرتها الشرطة على الإنترنت وكانت تشبهها كثيرا، فاتصلت بوانغ عبر برنامج "ويشات" ووجدت سمات مشتركة ومميزة بينهما فرتبا لاختبار الحمض النووي والذي بين بالفعل أن وانغ هو والدها البيولوجي.

وطارت كانغ على طول الطريق من مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين إلى مدينة تشنغدو يوم الثلاثاء مع زوجها وأطفالها، والتقت بعائلتها في فرحة غامرة، أسعدت آلاف الصينيين الذين تابعوا قصتها في وسائل الإعلام منذ سنوات.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن كانغ، واسمها الأصلي وانغ تشى فنغ، قد تم تبنيها بعد أن ضاعت، وهي تعيش حاليًا في جيلين مع زوجها وطفليها.

المصدر : رويترز
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