شاهد: عُشاق الألعاب الجوية يحلقون فوق الأهرامات المصرية

مع اقتراب سريع وهبوطين آمنين، تم تدشين أول مهرجان للرياضات الجوية في مصر، بمشاركة أكثر من 60 مظليا من جميع أنحاء العالم للقفز بالمظلات من فوق أهرامات الجيزة.

ونظمت شركة (سكاي سبورتس) بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات والرياضات الجوية المهرجان الذي افتتح يوم 25 أبريل / نيسان ويستمر حتى 30 من الشهر ذاته.

وكثيرون في العالم الذين يحلمون بمجرد رؤية الأهرامات المصرية، لكن تحليق 65 شخصا من عُشاق الألعاب الجوية، والقفز بالمظلات وطيران الباراموتور، فوق هذه المنطقة التاريخية أتاح لهم رؤية فريدة للمنطقة الأثرية القديمة.

ومهرجان الألعاب الجوية هو الأول من نوعه الذي يُنظم في منطقة الأهرامات المصرية بالجيزة، الأمر الذي أتاح للمشاركين فيه فرصة نادرة للطيران فوق الأهرامات.

وأوضح كثير من عُشاق ممارسة هذه الألعاب بمن فيهم العٌماني "معاذ الزدجالي" أنهم في غاية السعادة لمشاركتهم في هذا الحدث.

وقال الزدجالي "يعني كعربي، الأهرامات بالنسبة لنا تاريخ، مش لمصر بس، لأ للعرب كامل. هي تاريخ مُبهر، نحن شفناها في الكتب ودرسناها في الكتب، شفناها في التلفزيون لكن عمرنا ما شفناها وجه لوجه، هذه التجربة جداً جداً نادرة".

وهواة القفز بالمظلات من البلدان المختلفة، بما في ذلك مصر وعٌمان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا والبرازيل وغيرهم كثيرون أسعدهم كثيرا التحليق فوق هذه المعالم التاريخية.

وحاول المشاركون في المهرجان تحطيم الرقم القياسي العالمي، المُسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر علم يرفرف فوق الأهرامات، لكنهم أخفقوا بسبب سرعة الرياح.

وأوضح المدير التنفيذي لشركة سكاي سبورتس، أسامة أبو الفضل أن أكثر من 65 مشاركا حلقوا في المهرجان، وهذا المهرجان هو الأحدث الذي يستهدف الترويج للسياحة في مصر.