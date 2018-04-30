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شاهد: العثور على مقبرة ملكية في أهرامات بشمال السودان

30/4/2018

افتتح علماء من بعثة آثار تابعة لمهمة كشف قطرية قاعة دفن مكتشفة حديثا، تقع على بعد 10 أمتار تحت أحد الأهرامات بشمال السودان في منطقة البجراوية الأثرية.

وأعاد علماء الآثار فتح قاعات الدفن في هرم قديم إلى الشمال من العاصمة الخرطوم، حيث تم اكتشاف قطع أثرية، في موقع مدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو بالسودان، وبالداخل، وجد العلماء قطعا أثرية، بما فيها عظام بشرية وحيوانية.

وتمكن الفريق من دخول قاعتي دفن ثانية وثالثة عبر الأولى، حيث وجدوا أواني من الفخار والجرار وعظاما وقطعا من الحجر والحديد.

وقال حباب إدريس أحد، وهو باحث في علم الآثار، إن المقبرة استخدمتها أسرة ملكية.

وتروي "أهرام البجراوية" المذهلة قصة الحضارة النوبية القديمة التي قطنت المنطقة بين عامي 720 و300 قبل الميلاد، والأهرامات الكائنة في منطقة مروي إلى الشمال من الخرطوم، بنيت بالأساس بقواعد ضيقة وزوايا حادة على الجانب.

وتتراوح مساحة الأهرامات بين 6 أمتار و30 مترا وتشكل موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

وتعهدت قطر بتخصيص 135 مليون دولار أمريكي لتجديد ودعم الآثار السودانية، حيث هناك حاجة شديدة إلى المال، إذ يواجه علماء الآثار مشكلات أكبر كلما حفروا أعمق.

وأهرامات السودان أصغر من الأهرامات في مصر، حيث يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة نحو 146 مترا، غير أن الأهرامات في السودان تتميز بكثرة أعدادها والتي تتجاوز 200 هرم.

المصدر : أسوشيتد برس
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