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شاهد: اختفاء شجرة زرعها ماكرون وترمب في البيت الأبيض

30/4/2018

اختفت شجيرة بلوط زرعها الرئيسان ترمب وماكرون احتفالا بالعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وفرنسا، خلال زيارة ماكرون لواشنطن الأسبوع الماضي.

واحتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وفرنسا خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي بزرع شجرة مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، لكن شجيرة البلوط اختفت.

فقد لاحظ مصورو البيت الأبيض أن الشجيرة اختفت بعد أيام من زراعتها، وثارت حالة من الغموض.

وفي حقيقة الأمر، نقلت الشجرة، التي جاءت من بيلو وود في فرنسا حيث قتل نحو ألفي جندي أمريكي في أحد معارك الحرب العالمية الثانية، بعد فترة وجيزة من زراعتها، وقال مسؤولون أمريكيون وفرنسيون إنها وضعت في الحجر الصحي. والمشكلة هي أن الشجرة بها طفيليات قد تنتقل إلى الأشجار الأخرى في البيت الأبيض.

وقال مسؤول من مكتب ماكرون "إنه حقا لفضل خاص من ترمب أن تكون فرنسا قادرة على زرع شجرة في يوم زيارة الرئيس".

وأضاف المسؤول "منذ ذلك الحين نقلت الشجرة للحجر الصحي وستتم إعادة زراعتها قريبا في حدائق البيت الأبيض… لا شيء يدعو للقلق".

المصدر : رويترز
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