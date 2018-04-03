صور: مهرج يتحدى قناصة الاحتلال ويرسم البسمة على وجوه المعتصمين

على بعد أمتار من فوهات بنادق القناصة الإسرائيلية، على حدود قطاع غزة الساخنة، يحاول شاب فلسطيني، بزّي "المهرّج"، رسم البسمة على وجوه المشاركين في مسيرة العودة الكبرى.

ولم يكترث الشاب علاء مقداد (34 عامًا)، للترسانة العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشرقية للقطاع، فكل ما يريده فرض واقع من "الضحك واللهو" على وجوه الأطفال، والنساء، والشيوخ، عبر عروضه المتنوعة.

ويصر "مقداد" على تقديم عروضه، رغم مشاهد الإصابات نتيجة الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع التي يلقيها الجيش الإسرائيلي على الشبان في الخطوط الأمامية، القريبة من الحدود.

ومقداد، صاحب الابتسامة العريضة، والأنف الأحمر، يقول إن مجيئه للمناطق الحدودية كان واجبا عليه كونه يتمتع بمهارات عالية لإضحاك الناس، ويضيف "جئت لأعطي طاقة إيجابه للمتواجدين في خيم العودة حتى لا يشعرون بالملل فالطريق لأراضينا التي هجرنا منها عام 1948 بات قريبًا".

ويتابع "نحن شعب مسالم يريد الحرية، والكرامة، والسلام".

وعلى أعتاب الخيام، يتجمهر حول المهرج العشرات من المشاركين في مسيرة "العودة الكبرى"، يصفقون ويضحكون وكأنهم يجلسون على خشبة مسرح.

ومنذ يوم الجمعة الماضي ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جرّاء العدوان الإسرائيلي على المتظاهرين، قرب السياج الفاصل، إلى 18شهيدا، كما بلغ عدد الإصابات في صفوف المتظاهرين، الذين يخرجون بشكل يومي قرب حدود غزة، منذ يوم الجمعة ، ألفا و500 وفق الصحة الفلسطينية.

ولليوم الرابع على التوالي، يتجمّع عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل، في إطار مشاركتهم بمسيرات "العودة" السلمية، لإحياء الذكرى الـ(42) ليوم الأرض.

"ويوم الأرض"، تسمية تُطلق على أحداث جرت في 30 مارس/ آذار 1976، واستشهد فيها 6 فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، خلال احتجاجات على مصادرة سلطات الاحتلال مساحات واسعة من الأراضي.