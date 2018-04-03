شاهد: فرشاة تخبرك إذا ما كنت تحتاج فحصا طبيا لأسنانك

تم تحويل فرشاة الأسنان اليدوية المتواضعة إلى أداة مراقبة مليئة بالاستشعار لالتقاط البيانات حول كيفية تنظيف الأشخاص لأسنانهم.

وقامت شركة Cambridge Design Partnership (CDP)) البريطانية ببناء الجهاز، الذي أطلق عليه اسم (Truth Brush ) لمساعدة مطوري فرشاة الأسنان على طرح تصميمات جديدة تعالج بعض الأخطاء الأكثر شيوعًا التي يرتكبها الأشخاص عند تنظيف أسنانهم.

وعلى الرغم مما قد يقوله أطباء الأسنان، فإن صانعي هذه الأجهزة يعتقدون أن معظمنا يمكن أن يستفيد من تقنية تنظيف الأسنان الجديدة هذه.

ويقول "توم لوري" المتخصص في الخدمات الرقمية في شركة التي قامت بتصنيع هذه التقنية، إنهم وضعوا، إلكترونيات مخفية في الجهاز الجديد، يسمح لهم بفهم أفضل لما يفعله المستخدمون داخل منازلهم.

والنموذج الجديد ليس به أي شعيرات، وعادة ما تحتوي فرشاة الأسنان الأساسية على شعيرات ويقوم تصميم الشركة للفرشاة الجديدة على نظام يتيح لها حرية التحريك حول الفم من الداخل.

وإلى جانب غياب الشعيرات، تبدو آلة تنظيف الأسنان وكأنها فرشاة أسنان عادية ولا تحتوي على شاشات أو مصابيح، غير أن المصممين قد تعمدوا ذلك وقد أخفوها وتم تصميمها بحيث لا يشعر المستخدمون بأنهم يتم ملاحظتهم، مما يؤدي إلى بيانات أكثر واقعية حول ما يفعله الأشخاص في حياتهم اليومية.

وتم تجهيز (Truth Brush) بأجهزة استشعار داخلية وتقنيات أخرى تسمح لها ببناء صورة مفصلة لكيفية تحريك الفرشاة حول فم الشخص، ومن ثمّ يتم تحليل المعلومات بواسطة خوارزميات تترجم تدفق البيانات من أجهزة الاستشعار المصغرة إلى رؤى قيمة لمصممي فرشاة الأسنان.

ويؤكد مصممو الفرشاة الحديثة، أن تكلفتها تعتبر أقل من أي من فرش الأسنان الكهربائية التي تحتوي على مجموعة من مزايا الاستشعار، ما يتيح لأي شركة فرشاة أسنان أن تقوم بجمع تلك البيانات بنفسها بجزء بسيط من التكلفة، ويقولون إن التصميم الجديد سيكون قد يكون مثاليا لمستخدمي اليد اليسرى، ومناسبًا لكبار السن والأطفال.