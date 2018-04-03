البث الحي
منوعات|روسيا

شاهد: تحطم طائرة روسية لتوصيل الطلبات في أول مهمة لها

2/4/2018

تحطمت طائرة روسية بدون طيار روسية الصنع أثناء قيامها بأول مهمة لتوصيل الطلبات بعد أن اصطدمت بجدار في مدينة أولان أودي في سيبيريا (الإثنين).

وخيمت الصدمة والذهول على سكان محليين ومسؤولين إقليميين كانوا متواجدين بالموقع عندما تهشمت الطائرة إلى أجزاء وقطع صغيرة.

وجرى إطلاق الطائرة بدون طيار بهدف توصيل طرد إلى قرية صغيرة في مراسم كانت تهدف لاستعراض طريقة جديدة لتوصيل البريد في منطقة بورياتيا قليلة السكان والتي تقع على بعد 4400 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وأظهرت لقطات تلفزيونية في المكان الطائرة وهي تنطلق محلقة في الجو من منصة إطلاق صغيرة حاملة شعار البريد الروسي بلونيه الأزرق والأبيض حيث ارتفعت في الجو لثوان قبل أن تسقط وتتحطم إثر اصطدامها بمبنى سكني يتألف من ثلاثة طوابق أمام الحشد الصغير من المتفرجين الذين سُمعت أصواتهم وهم يرددون السباب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)