شاهد: بناء القوارب صناعة تحتضر في أهوار العراق

لم يترك نقص المياه، الناجم عن قلة الأمطار، للصيادين في الأراضي الرطبة بجنوب العراق خيارا آخر سوى ترك القوارب التي كانت في الماضي مصدرا أساسيا للرزق للكثيرين منهم.

وبنظرة سريعة يمكن مشاهدة قوارب الصيد رابضة بلا حراك في المياه الضحلة الأمر الذي يشي بحجم التهديد لصناعة القوارب القائمة هناك منذ قرون.

ويغطي الغبار القوارب على الأرض التي انحسرت مياهها بعد أن كانت في الماضي غنية بالأسماك وغابات الخزيران التي تمثل مأوى للطيور المهاجرة. لكنها أصبحت الآن جذوع عيدان تُرى من بعيد.

وازدهرت صناعة بناء القوارب الخشبية في الستينيات وحتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، لكنها تشهد تراجعا حادا بسبب السد العملاق الذي تبنيه تركيا على نهر الفرات. ونتيجة لذلك، تخلى كثير من الصيادين عن عملهم.

وعلى خطى والده وجده، يعمل علي حسين الخزاعي من منطقة هور الجبايش في محافظة ذي قار في بناء القوارب منذ أن كان في سن المراهقة المبكرة. لكنه يقول الآن إن عددا كبيرا من الأسر في مناطق الأهوار تخلت بالفعل عن المهنة بحثا عن عمل آخر لكسب قوتهم وتغطية نفقات معيشتهم.

وتتغذى أهوار بلاد ما بين النهرين من مياه دجلة والفرات.

ويهيئ التقاء النهرين بيئة ملائمة لمصايد الأسماك وموطنا لأنواع نادرة من الطيور مثل طائر أبو منجل. كما تتيح ما يشبه الاستراحة لآلاف الطيور البرية في طريق هجرتها بين سيبيريا وأفريقيا.

ويشكو الصيادون من أن الصيد لم يعد مربحا بسبب ارتفاع تكاليف الوقود ونقصه. لكن معظمهم يشعرون بالقلق إزاء المواجهات مع حرس السواحل الإيرانيين والكويتيين.

وترك الكثيرون هذه المهنة ليصبحوا مقاتلين في وحدات الحشد الشعبي، في حين أصبح آخرون عمال بناء، وانتقلوا مع أسرهم إلى بغداد والبصرة.

وكان صدام حسين، الذي اتهم سكان الأهوار العرب في المنطقة بالخيانة خلال الحرب مع إيران من 1980 حتى 1988، قام بتجفيف الأهوار في التسعينيات من القرن الماضي لإخراج المتمردين الذين يختبئون وسط الغابات.

وعاش عرب الأهوار في الأراضي الرطبة لألوف السنين لكنهم كانوا على هامش المجتمع العراقي.

وتقدر دراسة عددهم بنحو 400 ألف نسمة في الخمسينيات من القرن الماضي. لكن كثيرين منهم فروا من العراق وتحولوا إلى نازحين لأسباب اقتصادية.