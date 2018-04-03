شاهد: البخور العماني الشهير في عهدة الحكومة واليونسكو

لطالما عرفت منطقة جنوب عُمان بشجرة البخور، والتي تشتهر في جميع أنحاء العالم، لكن السلعة الثمينة مهددة بسبب الإفراط في الحصاد وتجهد الحكومة العمانية واليونسكو لحمايتها.

واللبان هو عبارة عن عصارة شجر معطرة تنمو في القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، ويحرقها معظم الناس في مباخر صغيرة تسمى "مجامر" في حين يعتقد البعض أن غليها مع الشاي وشربها يعمل على علاج عديد من الأمراض.

ويتكون اللبان عن طريق خدش لحاء الشجرة والسماح للمادة الصمغية بالتسرب ومن ثم يتم جمعها، وتبلغ تكلفة البخور العالي الجودة من نوع "هاجاري" 8 ريالات عمانية (20 دولارا أمريكيا) للكيلو.

ويشتهر اللبان في الغرب كإحدى الهدايا التي تقدم في المناسبات الدينية، وقد نجحت تجارة اللبان في سلطنة عمان عبر القرون وفي العصور الوسطى وكان يتم تداولها من أماكن بعيدة من الصين إلى اليونان ومدغشقر، كما استخدمه المصريون القدماء في تحنيط الموتى وأحرقه الرومان خلال الاحتفالات الدينية.

ولكن اليوم، تتعرض أشجار اللبان للتهديد بسبب الإفراط في الحصاد والماشية والبناء الحديث ومن أجل حماية الأشجار، قامت اليونسكو بتعيين هذه المحمية في وادي دوكه في عمان من ضمن مواقع التراث العالمي.

ويشرح علي الكثيري، المشرف على موقع وادي ضوه، أن البستان هنا، يحتوي على أنواع مختلفة من أشجار اللبان وذلك لحماية تنوعها، وإلى جانب حماية الأشجار نفسها، تحافظ السلطات العمانية واليونسكو على تاريخ تجارة اللبان في المنطقة.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي، قام علماء الآثار بالتنقيب في حديقة "البليد" الأثرية في صلالة، وكانت البليد ميناءً عتيقاً أصبح محطة مهمة على طريق الحرير، حيث كان يتم تداول البخور مقابل الحرير، وفقاً لليونسكو، وهي واحدة من عدة مواقع تداول تم اكتشافها في منطقة ظفار.

وأدرجت اليونسكو البليد كجزء من موقع تراث عالمي يدعى "أرض اللبان" ، إلى جانب ميناء كور روري ، وهو موقع صحراوي يسمى "شيسر" ، ومحمية وادي "دوكة".

ويقول غانم الشنفرى، مدير متحف أرض اللبان، إن حفريات البليد كشفت عن بعض المكتشفات الرائعة، فخلال الحفريات وجدت قطعة من اللبان التي كانت قديمة جدا، منذ حوالي ألف سنة، وتشبه القرن الأسود، وأنه عندما تم فتحها، انبعثت منها رائحة عطرة فوّاحة.

وتقول اليونسكو إنه تم اكتشاف قطع أثرية من أسرة مينغ من الصين وأدوات متنوعة من دول أخرى في الموقع، ما يدل على أهميته في التجارة العالمية، وتظهر الاكتشافات التاريخية من المحيط الهادئ إلى البحر المتوسط​، ​شبكة تجارة اللبان في العصور الوسطى، وقد تم نقل معظم البخور إلى الموانئ البحرية ليتم نقله عن طريق القوارب، ولكن تم نقل بعضها على طريق تجاري شمالي عبر الصحراء العميقة في الربع الخالي بعمان نحو أوربا وبلاد الشام.