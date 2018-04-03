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شاهد: آثار نادرة لأقدام ديناصورات على جزيرة سكاي الاسكتلندية

3/4/2018

قال علماء (الثلاثاء) إنه تم اكتشاف عشرات من آثار أقدام الديناصورات تعود إلى نحو 170 مليون عام على جزيرة سكاي الاسكتلندية مما يعطي لمحة مهمة عن العصر الجوراسي الأوسط.

وقال ستيف براسات، من كلية علوم الأرض التابعة لجامعة أدنبره: "كلما بحثنا على جزيرة سكاي وجدنا المزيد من آثار أقدام الديناصورات".

وأضاف "يسجل هذا الموقع الجديد نوعين مختلفين من الديناصورات -وهما نوع له عنق طويل وقريب من البرنتوصور ونوع بأسنان حادة وقريب من تي ريكس- تتحرك حول بحيرة ضحلة عندما كان الجو في أسكتلندا أكثر دفئا وكانت الديناصورات في بداية طريقها للهيمنة على العالم".

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إن الكشف له أهمية عالمية لأنه من الأدلة النادرة على الحقبة الجوراسية الوسطى التي لا توجد مواقع حفريات كثيرة في العالم تؤرخ لها.

وأضافت أنه كان من الصعب دراسة آثار الأقدام بسبب ظروف المد وتأثير عوامل التعرية وتغير التضاريس.

لكن الباحثين تمكنوا من تحديد مسارين للديناصورات بالإضافة إلى الكثير من آثار الأقدام المتفرقة.

واستخدم الباحثون صورا التقطتها طائرات بدون طيار لرسم خارطة للموقع كما التقطت صور أخرى باستخدام مجموعتي كاميرات وبرمجيات مصممة للمساعدة في وضع نمط لآثار الأقدام.

ونشرت الدراسة التي أجرتها جامعة أدنبره ومتحف ستافين والأكاديمية الصينية للعلوم في دورية الجيولوجيا الأسكتلندية.

المصدر : رويترز
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