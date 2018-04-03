باحثون يحسمون الجدل حول صوت طقطقة الأصابع

أكّد باحثون من أمريكا وفرنسا إنهم حسموا الجدل بين الباحثين المعنيين، بشأن العوامل المسببة لصوت طقطقة الأصابع وما إذا كانت صادرة من عظام المفاصل نفسها أو غير ذلك.

وكان هناك خلاف بين الباحثين بشأن ما إذا كانت عظام المفاصل نفسها هي المتسببة في هذا الصوت أم أن هناك عوامل أخرى تتسبب في هذه الطقطقة.

وقال "كاندران سوجا "من جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية و"عبد البركات" من المدرسة المتعددة التكنولوجية في فرنسا إنهما تأكدا الآن من خلال تحليل رياضي من صحة نظرية أن فقاعات صغيرة فيما يعرف بالسائل الزلالي الموجود في الفراغ بين عظام مفاصل الأصابع هي التي تحدث هذا الصوت.

وأوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت نتائجها في العدد الأخير من مجلة (ساينتفيك ريبورتس) المتخصصة أنه عند شدّ الأصابع فإن ضغطا ينشأ في البداية يتسبب في انفجار فقاعات غازية بشكل يشبه ما يحدث عند فتح زجاجة مياه غازية.

وعندما تتباعد مساحات المفاصل عن بعضها البعض يرتفع الضغط فجأة ما يؤدي إلى تصاغر فقاعات الغاز بشكل سريع ويؤدي بدوره إلى تذبذبات في الضغط "إنه الصوت الذي نسمعه" حسبما أوضح كاندران سوجا مشيرا إلى أن قوة هذا الصوت يمكن أن تصل إلى 83 ديسيبل.

وأشار سوجا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستمر 15 إلى 20 دقيقة.

ولم يجب الباحثون في دراستهم على السؤال الذي لا يزال يشغل الكثيرين بشأن ما إذا كانت فرقعة الأصابع تضرّ المفاصل أم لا.

غير أن بعض الباحثين يعتقدون أن طقطقة الأصابع ربما تسببت في تآكل مفاصلها حيث حذرت جاكلين ديتيرت من مستشفى أمراض الروماتيزم والمناعة السريرية في مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين من أن فرقعة الأصابع عدة مرات يوميا "يمكن أن تتسبب في تراخي المفاصل".

ولكن الطبيبة الألمانية أكدت في الوقت ذاته على أنه وفي ضوء قلة الدراسات بهذا الشأن فإنه من المحتمل ألا يمثل الضرر الناتج عن كثرة طقطقة الأصابع مشكلة كبيرة.

وقالت كارولينه فيركمايستر، رئيسة قسم العظام في مستشفى هامبورغ الجامعي "ربما لاحظنا أنه عندما يطقطق الناس مفاصلهم كثيرا يعانون أكثر من مشاكل مع هذه المفاصل".