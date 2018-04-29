شاهد: 12 ألف فنان يؤدون رقصة ساحرة بأعواد الخيزران

أدى أكثر من 10 آلاف شخص يرتدون الأزياء الشعبية رقصة ساحرة بالخيزران السبت في هايكو عاصمة مقاطعة هاينان الصينية، للاحتفال بالذكرى الـ 30 لتأسيس منطقة هاينان الاقتصادية الخاصة.

وبدأ العرض الرائع داخل استاد ضخم، عندما قفز ما مجموعه 11.999 فنان في 600 مجموعة بين عُصِيّ الخيزران الطويلة.

وقالت يان تشينغ مى، إحدى الفنانات "لم أقم بأداء رقصة عود الخيزران من قبل. وعادة ما أرقص في الساحات. لذلك عملنا معا وبذلنا قصارى جهدنا".

وتدرب مؤدو العرض من 36 جامعة ومدارس و19 مدينة ومحافظة من المقاطعة، حوالي شهرين على تلك الرقصة المميزة، بتوجيه من 120 معلمًا وطالبًا من كلية الفنون في جامعة هاينان.

وأظهر الأداء الذي استمر ست دقائق سحر رقصة الخيزران وهي رقصة تقليدية لجماعة لي العرقية في مقاطعة الجزيرة.

وقالت إحدى المتفرجات "أريد حقًا أن أذهب إلى هناك للمشاركة فيها، لأصبح واحدة منهم. لقد كنت هنا منذ أكثر من عشر سنوات. أحب هاينان. أعتقد أن رقصة عصا الخيزران هي واحدة من ميزاتنا، ويمكن أن تكتسب شعبية في كل مكان".

بالإضافة إلى الرقص، تم تنظيم أغاني وعزف بيانو وغيرها من العروض خلال الاحتفال.