شاهد: عراقي يجمع مشاهير العالم في دكان صغير ببغداد

يعكف العراقي سعد عبد المجيد على جمع صور مشاهير الفن والرياضة والسياسية البارزين في العالم، في دكان صغير بمنطقة "الميدان" ببغداد.

الدكان الذي يشبه "متحف صغير للصور" أو "غرفة أرشيف صغيرة"، يحظى باهتمام كبير من قبل الزوار، لاسيما الراغبين برحلة في أعماق التاريخ السياسي الحديث.

وقال عبد المجيد (61 عامًا)، إن اهتمامه بجمع الصور بدأ منذ الطفولة، إلا أنه في العهد السابق (عهد صدام حسن) لم يكن بوسع أحد فتح محل لبيع صور السياسيين.

ولفت إلى أن لديه صورًا لمشاهير الرياضة والأدب والفن والسياسة، ممن أدوا دورًا مهمًا في الأحداث السياسية والتاريخية بالعراق والعالم الإسلامي وبقية المناطق في العالم، مؤكدًا أن جزءًا منها صور أصلية.

ومن بين الصور التي يحتفظ بها عبد المجيد في دكانه، صور لباني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، ورئيسها الحالي رجب طيب أردوغان.

ويوجد في الجزء الأيمن من الدكان عبارة كتب عليها "نحن لا نعود إلى الماضي لأنه جميل بل لبشاعة الحاضر"، لعالم الاجتماع العراقي الشهير علي الوردي.

كما توجد عبارة "صاحب المحل فوق الميول والاتجاهات (السياسية)" في الجزء الأخر من المحل.

وحول تلك العبارة، قال عبد المجيد إنه يهدف ببعث رسالة إلى زوار المحل، مفادها أنه حيادي ولا يتبنى أي توجه سياسي.

وفيما يتعلق بصور أتاتورك وأردوغان، قال عبد المجيد إنه يحتفظ بصور تعود لفترة شباب أردوغان، واصفًا إياه بأنه "رجل الشرق وزعيم المظلومين في العالم".

وأضاف "أردوغان يتحلى بكل صفات المسلم من تواضع ومساعدة المظلومين والمحتاجين حول العالم، وأنه يقف بحزم ضد الاحتلال الصهيوني ويتبنى القضية الفلسطينية".