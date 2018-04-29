شاهد: حريق في المتحف المصري الكبير

قال مسؤولون مصريون إن حريقا اندلع في موقع بناء المتحف المصري الجديد، لكنه لم يتسبب في أضرار كبيرة أو إصابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن رجال الإطفاء يقومون بإخماد الحريق الذي اندلع الأحد، والذي يبدو أنه التهم سقالات خشبية في موقع البناء.

يشار إلى أن المتحف المصري الكبير قيد الإنشاء بالقرب من أهرام الجيزة.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة لهب وأعمدة دخان أسود كثيف ترتفع فوق مدخل المتحف.

وأقيم المتحف على مساحة نحو 490 ألف متر مربع وسيضم بعض القطع الأثرية الفريدة من نوعها في مصر، يعود بعضها للملك توت عنخ آمون.

ووضعت مصر تمثال رمسيس الثاني، أحد أشهر الفراعنة في التاريخ المصري، في مدخل قاعة المتحف في يناير/كانون الثاني.

وتأمل مصر أن يؤدي افتتاح المتحف الجديد، إلى جانب سلسلة من الاكتشافات الحديثة، إلى انتعاش صناعة السياحة التي تشكل رافدا حيويا للاقتصاد بعد ترديها عقب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة عام 2011 التي أطاحت الرئيس المصري السابق حسني مبارك.