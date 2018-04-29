شاهد: أنثى نمر نادر تضع 5 توائم بحديقة حيوان صينية

ولدت أنثى نمر المانشوريين "النمر السيبيري" النادر (11 عامًا) خمسة توائم في حديقة حيوان بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين.

الأم تعد نجمة في مركز تكاثر الحديقة لأنها الآن أمّ للمرة الثالثة، إذ ولدت أربعة توائم في عام 2014 وخمسة آخرين في عام 2015.

ويقول المربون إنه ليس من الشائع جدا أن تلد النمور هذا العدد من التوائم في وقت واحد.

والنمرة الأم، مشغولة برعاية اثنين من الذكور وثلاثة من الإناث، فهم يتناولون ما يصل إلى 20 بيضة لكل وجبة، جنبا إلى جنب مع حليب الماعز من أجل التغذية.

وتظهر النمور الخمسة أن الصين لديها الخبرة الصحيحة من حيث تربية نمور المانشوريين "السيبيرية" المهددة بالانقراض.

وقال جيانغ قوانغ شون، مدير مركز البحوث بالمكتب الوطني للغابات "من الجيد أن نرى أن التوائم الخمسة بالنسبة للأنواع المهددة بالانقراض، فهذا يعني أن لديها قدرة إنجابية قوية نسبيًا على رغم من قلة عددها، وهذا يجعلنا واثقين من تكاثرها الطبيعي في المستقبل".

وترعى حديقة حيوان هيلونغجيانغ أكثر من 100 من أشبال النمور السيبيرية التي تولد سنويًا. في محاولة لتحسين قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في البرية.

ويقوم الخبراء والمربون بجعل النمور حديثي الولادة يعتادون على الحياة البرية في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى ذلك، بدؤوا في الحد من التدخلات غير الضرورية في السلوك اليومي للنمرات الأمهات.