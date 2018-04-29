شاعر مصري يتوج بجائزة "كتارا" لشاعر الرسول في الدوحة

فاز الشاعر المصري محمد إسماعيل سويلم بالمركز الأول بجائزة "كتارا" لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم فئة الشعر الفصيح والتي نظمت في العاصمة القطرية الدوحة.

واختتمت السبت فعاليات الدورة الثالثة لجائزة مؤسسة "كتارا" لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تنظمها المؤسسة تحت شعار "تجمل الشعر بخير البشر".

وفاز سويلم بالجائزة الأولى التي بلغت قيمتها مليون ريال قطري (نحو 274 ألف دولار أمريكي) عن قصيدته "وصايا النور".

وجاء اللبناني حسن العسكري المقداد في المركز الثاني عن قصيدته "مقتربا من سدرة الضوء" وجائزة قدرها 700 ألف ريال قطري، بينما حقق المغربي أحمو الحسن الأحمدي المركز الثالث عن قصيدته "هديل لحمام مكة" ونال جائزة قدرها 400 ألف ريال قطري.

وفي فئة الشعر النبطي، فاز الشاعر الكويتي محمد المغيرفي الحربي عن قصيدته" كعبة العشاق" بالمركز الأول، وحصل على جائزة قدرها مليون ريال قطري، وجاء الشاعر الكويتي سلطان بندر العجمي في المركز الثاني عن قصيدته "حم" ونال جائزة قدرها 700 ألف ريال قطري، في حين فاز بالمركز الثالث الشاعر القطري سالم محمد علي النابت المري عن قصيدته "مولد النور"، وحصل على جائزة قدرها 400 ألف ريال قطري.

وتهدف جائزة "كتارا" لشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تعميق حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب الأجيال المعاصرة المحاطة بالكثير من الأفكار والتيارات التي تسعى للانحراف بهم عن طريق الهداية.

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع المواهب الشابة وصقلها وتنميتها، والأخذ بيد الشباب ليترجموا نبوغهم إلى أشعار تخدم الإسلام، وكذلك التأكيد على أهمية الشعر في وحدة الأمة الإسلامية والعربية، وربط شباب الأمة بحضارتها، وتدعيم الهوية العربية، وتعريف الجمهور بقيمة فن الشعر ومدى تأثره بواقعنا وتأثيره عليه، من خلال التجارب الشعرية، والقصائد الملقاة على لسان المتسابقين.