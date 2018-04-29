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تعرف على سبب توقف "تليغرام" في روسيا وأوربا والشرق الأوسط عن العمل

29/4/2018

قال تطبيق التراسل الفوري "تليغرام" الأحد، إن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة الهولندية أمستردام أدى لتوقف عمله في روسيا وبلدان أوربا والشرق الأوسط.

وأضاف بيان "تليغرام"، "أن أعمال الإصلاحات مستمرة بعد انقطاع كبير للتيار الكهربائي في محيط أمستردام، مما أدى إلى تعطيل تشغيل العديد من الخدمات، موضحا أنه لا يمكن للمستخدمين حاليا الاتصال عبر التطبيق في أوربا، ودول الشرق الأوسط وروسيا.

وقد أعلن مؤسس شركة "تليغرام" بافيل دوروف السبت عن خلل في عمل التطبيق للمستخدمين الأوربيين، كما قدم اعتذاراه للمستخدمين مؤكدا أنه يتم حل المشكلة.

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة الهولندية أمستردام قد أدى توقف العمل بشكل مؤقت في  مطار سخيبول في أمستردام، ورغم عودة  إمدادات الكهرباء، إلا أن العمل لم يعد بالمطار حيث جرى إلغاء أو تأخير العديد من الرحلات القادمة .

ويذكر أن تطبيق "تليغرام" يواجه مشاكل مع السلطات الروسية التي طلب الاطلاع على بعض الرسائل، لكن الشركة رفضت الطلب احتراما لخصوصية المستخدمين.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها الشركة، يسمح تطبيق تليغرام لأكثر من 200 مليون مستخدم في العالم بالتواصل عبر رسائل مشفرة لا يمكن لطرف ثالث، حتى الحكومات، قراءتها.

المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط
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