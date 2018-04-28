شاهد: وفاة رضيع مريض بعد جدل حول إزالة أجهزة الإعاشة

قالت أسرة الرضيع البريطاني ألفي إيفانز البالغ من العمر 23 شهرا والذي اجتذبت حالته الصحية المتدهورة اهتمام العالم إن الرضيع فارق الحياة في وقت مبكر صباح (السبت).

كان ألفي مصابا بمرض انتكاسي نادر وظل في حالة تشبه الغيبوبة لأكثر من عام.

وبعد سلسلة من القضايا أزال أطباء مستشفى ألدر هاي للأطفال في مدينة ليفربول أجهزة الإعاشة عن ألفي (الإثنين) الماضي رغم رفض الوالدين.

وخالف الرضيع جميع التوقعات وظل يتنفس بشكل طبيعي لكن والديه قالا إنه توفي في الساعات الأولى من صباح (السبت).

وكتب توم إيفانز والد الرضيع على تويتر "أسقط مصارعي درعه ونما جناحاه قلبي انفطر".

وكتبت كيت جيمس والدة ألفي "نما لصغيري جناحان الليلة… أشكر الجميع على دعمهم".

كان خبراء طبيون في بريطانيا قد اتفقوا على أن تقديم المزيد من العلاج للرضيع لن يكون مجديا؛ لكن الوالدين أرادا نقله إلى روما حيث عرض مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في الفاتيكان الاعتناء به.

ورفضت محكمة بريطانية (الأربعاء) الماضي دعوى أقامها الوالدان لنقل طفلهما إلى إيطاليا.

وأثارت قضية الرضيع ألفي إيفانز الجدل بشأن من يحق له اتخاذ قرار بشأن بقاء طفل على قيد الحياة، القضاة أم الأطباء أم الوالدين. وكان البابا فرنسيس ورئيس بولندا أندريه دودا يدعمان موقف والدي ألفي.