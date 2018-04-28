راكبة تقاضي "ساوث وست" بسبب انفجار محرك إحدى طائراتها

أقامت امرأة دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد شركة ساوث وست إيرلاينز باعتبارها ضمن ركاب طائرة للشركة انفجر أحد محركاتها فيما لقيت راكبة حتفها خلال رحلتها رقم 1380 الأسبوع الماضي.

وتقول القضية إنه منذ هذا الحادث تعاني الراكبة ليليا تشافيز من اضطراب ما بعد الصدمة وقلق واكتئاب وإصابات شخصية أخرى.

وتخضع شركة ساوث وست، التي مقرها دالاس، لتدقيق مكثف منذ انفجار محرك طائرتها البوينغ 737-700 خلال رحلتها في 17 أبريل/نيسان مما أدى إلى تحطم إحدى نوافذ الطائرة وتطاير شظايا.

ولقيت الراكبة جينيفر ريوردان حتفها وكانت ضمن 149 شخصا على متن الطائرة. كما أثار الحادث مخاوف بشأن سلامة المحركات المماثلة.

ويجري منظمون داخل الهيئة القومية لسلامة النقل تحقيقا في الحادث.

وقالت ساوث وست (الجمعة) "تركيزنا ما زال على العمل مع الهيئة القومية لسلامة النقل لدعم تحقيقها".

وأضافت "لا يمكننا التعليق على أي دعوى قضائية وشيكة. سلامة وأمن موظفينا وعملائنا هي أهم أولوياتنا دائما".

وأوردت الدعوى أيضا أسماء شركات سافران الفرنسية وجنرال إليكتريك أفييشن وسي.إف.إم انترناشيونال وهي الشركات التي وراء المحرك الذي انفجر.

وتقول الدعوى إن شركة ساوث وست وشركات تصنيع المحرك "قدمت الأرباح والأعمال" على سلامة الركاب واستمرت في تشغيل المحرك "حتى في الوقت الذي كان هناك فيه تأكيد بوجود وضع غير آمن".

جدير بالذكر أن شركة ساوث وست إيرلاينز كانت قد أرسلت شيكات بقيمة خمسة آلاف دولار لكل راكب من ركاب الطائرة التي هبطت اضطراريا الأسبوع الماضي بسبب انفجار المحرك مما أسفر عن مقتل راكبة.

كما أكدت شركة الطيران بأن الركاب حصلوا على الشيكات بالإضافة إلى قسائم سفر قيمتها ألف دولار.