شاهد: مئات السجناء يكرمون مانديلا ببطانية عملاقة

نسج مئات السجناء في جنوب أفريقيا يدويا بطانية هائلة تقترب مساحتها من ثمانية آلاف متر مربع تكريما للزعيم الراحل نيلسون مانديلا في الذكرى المئة لميلاده.

وتصور البطانية الضخمة وجه الرئيس السابق لجنوب أفريقيا، وتتكون من أكثر من ثلاثة آلاف قطعة مربعة أصغر حجما.

وشارك نحو 1600 سجين من 62 سجنا ومركز تأهيل في نسج البطانية، التي تم عرضها في أحد السجون خارج بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

وتقود هذا المشروع منظمة "67 بطانية"، وهي منظمة غير هادفة للربح، بدأت بحياكة البطانيات تكريما لعدد السنوات الـ 67 التي قضاها مانديلا في مكافحة الفصل العنصري والعمل العام لتحسين حياة مواطني جنوب أفريقيا.

وفي كل عام يحتفل مواطنو جنوب أفريقيا بعيد ميلاد مانديلا من خلال تخصيص 67 دقيقة من وقتهم لقضية نبيلة.

وقالت كارولين شتاين مؤسسة المنظمة "إن فكرة هذا اليوم هي أن نظهر للعالم بأسره أننا نستطيع أن نجمع العالم معاً في واحدة من المثل العليا لنيلسون مانديلا".

وسيتم تقسيم البطانية الضخمة إلى نحو 4000 بطانية صغيرة وتوزيعها على المحتاجين من مواطني جنوب أفريقيا.

ويعد مانديلا واحداً من أشهر السجناء في العالم، وتم احتجازه في سجن بجزيرة روبن بسبب مكافحته لنظام الفصل العنصري. وتوفي في ديسمبر/ كانون أول 2013 عن 95 عامًا.