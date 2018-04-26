شاهد: روبوت ياباني يتحول إلى سيارة في دقيقة

كشف مهندسون يابانيون (الأربعاء) عن "روبوت" يتحول في دقيقة إلى سيارة قادرة على أن تقل أشخاصًا على متنها! فيما قالوا إنه أول إنجاز من نوعه في تاريخ الروبوتات.

وأطلق المهندسون على الروبوت اسم جيت دايت رايد "J-deite RIDE" ويبلغ طوله 3.7 مترًا (12.1 قدمًا) ويمكنه التحول إلى سيارة رياضية في عملية تستغرق حوالي دقيقة.

ويمكن للروبوت من الناحية الفنية السير بسرعة 100 متر في الساعة (0.06 ميلًا في الساعة) أو الركض على العجلات الأربع الخاصة به إذا ما تحول إلى سيارة، لكن المطورين قالوا إنهم لم يختبروا الروبوت الجديد أبدا خارج المصنع.

صاحب المشروع هو كنجي إيشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة برايف روبوتيك، ونفذه بالتعاون مع شركة أخرى تابعة لعملاق الاتصالات الياباني سوفت بانك، قال إن ما دفعه لتطوير الروبوت هو تأثره بذكريات طفولته حين كان يشاهد أبطال الكارتون أو الرسوم المتحركة في أفلام الأنمي والخيال العلمي وهم يتحولون من صفة إلى أخرى.

ورغم اعتراف إيشيدا بأن الروبوت قد يبدو لعبة باهظة الثمن، فإنه قال إنه يعتقد بأنه سيكون محاولة لإلهام الاخرين ووسيلة لتوسيع الخيال البشري واختراع آلات أخرى شبيهة.

وقال المطورون إنهم سيبدؤون في استخدام تكنولوجيا الروبوت في الصناعات الترفيهية، مثل الملاهي ومهرجانات الشوارع.