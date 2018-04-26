شاهد: الفلسطينية الراحلة ريم بنّا.. صوت للمقاومة حتى بعد وفاتها

في مركز يبوس الثقافي بالقدس أُطلق ألبوم يحوي أحدث أُغنيات المغنية الفلسطينية الراحلة ريم بنّا، حيث اغرورقت عيون كثير من الحضور بالدموع وغلبت العاطفة على أجواء الاحتفال.

وتحدثت زهيرة صباغ، والدة ريم، أمام الحضور يوم الأربعاء وبدت متماسكة خلال حديثها في الاحتفال الذي جاء بعد نحو شهر على وفاة ابنتها.

وقالت رانيا إلياس مديرة مركز يبوس الثقافي "الليلة رح نطلق أسطوانتها وهي مش موجودة معنا. غزالة فلسطين رحلت ولكن صوتها رح يظل موجود. أغانيها رح تظل تهلل وين ما كان. مواقفها المبدئية اللي كانت معروفة فيها ريم بنّا".

وتوفيت ريم بنّا يوم 24 مارس آذار عن عمر ناهز 51 عاما بعد كفاح استمر نحو عشر سنوات مع مرض سرطان الثدي.

وعّرفت ريم نفسها بأنها ناشطة، وكانت الحقوق الفلسطينية موضوعًا متكررًا في أغنياتها.

وسُجل هذا الألبوم الذي حمل اسم (صوت المقاومة) قبل شهرين من وفاتها وضم 15 أغنية كتبت ريم بنفسها كلمات 14 أغنية منها.

وقالت زهيرة صباغ والدة ريم بنّا "كتير صعب إنه إحنا قاعدين نحضر إطلاق هذا الألبوم بينما هي رحلت يعني. لكن هي اشتغلت عليه وهي مريضة، يعني نصوص طلعت من وجع".

ويثق كثير من حضور الاحتفال بأن رحيل ريم لن يحول دون استمرار وصول رسالتها لمزيد من الناس.

من هؤلاء فلسطيني من أهل القدس يدعى زياد هيدمي قال لتلفزيون رويترز "كان مشاعر مختلطة بين شيء مفروض إنه يكون بفرحة لإطلاق أسطوانة ريم، على مشاعر حزن اختلطت فيها انه ريم مش موجودة بيناتنا. ريم اللي أحبت القدس واليوم انطلقت أسطوانتها الأخيرة من القدس، فصعب إنه يكون فيه كلمات إنها تعبر عن الموضوع أو إنه نوصف فيه الشيء."

وقالت امرأة حضرت حفل إطلاق الألبوم وتدعى يارا قرواني "بأشعر بفخر إنه الشيء بعده موجود، إنه نجحت ريم انه توصل رسالتها اللي ع مدار السنين رح تستمر، وكمان بموتها اللي هو مش نهاية. حسب رأيي الموت هو بداية جديدة لاستمرار رسالتها لريم".

وكان من المقرر إطلاق الألبوم من الناصرة حيث ولدت ريم عام 1966.

وعلى مر السنين أصبحت ريم نفسها رمزا للمقاومة الفلسطينية، وعقب وفاتها نعاها جمهورها العريض في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وسيُطرح الألبوم بالأسواق في رام الله وعمّان والقاهرة في الأيام المقبلة إضافة إلى مدن أخرى سيُعلن عنها لاحقا.