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منوعات|السعودية

حفلات للأوركسترا الألمانية في السعودية

26/4/2018

أعلنت الهيئة العامة للثقافة السعودية استضافة ثلاث حفلات موسيقية لفرقة الأوركسترا الألمانية "أكاديمية كولنر الألمانية" خلال شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وذكرت وكالة الانباء السعودية أنه "سيتم تنظيم الحفلات في الرياض بمركز الملك فهد الثقافي وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام (شرق) وفي كورنيش جدة(غرب)".

وتعد فرقة الأوركسترا الألمانية إحدى أبرز فرق الأوركسترا المعروفة من مدينة برلين.

وأعلن بيان رسمي الأربعاء أن مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة الرياض سيحتضن مساء الجمعة حفلة موسيقية تجمع بين عازفين سعوديين وألمان في مبادرة من الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع السفارة الألمانية في المملكة.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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