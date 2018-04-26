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أبو ظبي تمنع كتاباً عن "خطابات السلطان قابوس"

مؤلف الكتاب الكاتب العماني زكريا المحرمي
مؤلف الكتاب الكاتب العماني زكريا المحرمي
25/4/2018

كشف الإعلامي العماني المختار الهنائي أن إدارة معرض أبو ظبي للكتاب منعت كتابا عن "خطابات سلطان عٌمان" السلطان قابوس بن سعيد.

وقال الهنائي "أن سبب المنع يعود إلى "اتهام إدارة المعرض لمؤلف الكتاب الكاتب العماني زكريا المحرمي بأنه يميل لجماعة الإخوان المسلمين".

و كتب الهنائي في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "إدارة معرض أبو ظبي للكتاب تمنع كتاب "خطابات السلطان" للدكتور زكريا المحرمي، وحسب المعلومات الواردة إلينا يعود السبب -حسب رأيهم- بأن الكاتب "يميل" لأفكار الإخوان المسلمين.. من خلال معرفتي الشخصية بالدكتور المحرمي هو رجل صاحب فكر وقلم تنويري وغير مؤدلج، كما أنه غير متزمت بأفكاره".

من جانبه قال مؤلف الكتاب الباحث زكريا المحرمي، في حسابه على موقع تويتر: "أبلغني الناشر أن إدارة معرض أبوظبي للكتاب طلبت منه منع تسجيل جميع كتبي بسبب اللبس حول توجهاتي الفكرية وأنه على اتصال مع سعادة سفير الإمارات لرفع اللبس ووعده خيرا، كما أبلغني معالي وزير الإعلام العماني مشكورا بأن كتاب #خطابات_السلطان متوفر في ركن وزارة الإعلام في معرض أبوظبي".

وكتب المحرمي في تغريدة أخرى: "أنا أدعو الجميع أن يميلوا إلى العدل  والإيمان وحب الإنسان والابتعاد عن سوء الظن والتصنيفات الحزبية والاصطفافات اللاإنسانية؛ الحياة أيها الأحبة تتسع للجميع".

وأثار قرار إدارة معرض أبوظبي للكتاب منع الكتاب جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في عمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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