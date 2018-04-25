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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: رافعة تضع وحيد قرن على جهاز أشعة مقطعية

25/4/2018

خضعت أثنى حيوان وحيد قرن أسود شرقي –مهدد بالانقراض- تعاني من انسداد في الأنف، لما يعتقد أنه أول فحص بالأشعة المقطعية يتم إجراؤه على هذا النوع في شيكاغو.

وقال مسؤولون في حديقة حيوان بروكفيلد بالقرب من مدينة شيكاغو الأمريكية، إن أنثى وحيد القرن وتدعى "ليلى" تبلغ من العمر 7 سنوات، وتزن حوالي 1045 كيلوغرام، وهي كبيرة جدًا بحيث لا يمكن نقلها داخل مستشفى الحيوانات في حديقة الحيوان.

لذلك استعان المسؤولون برافعة (لودر) لهذا الإجراء ونقل الحيوان إلى مركز الأشعة.

وساعد العشرات من حراس حديقة الحيوان والأطباء البيطريين – وبعض المعدات الثقيلة- في نقل ليلى إلى داخل غرفة الفحص الذي أجري في 19 أبريل/نيسان.

وقال الأطباء البيطريون إنهم وجدوا أنسجة "غير طبيعية" داخل ممرها الأنفي، وإنهم يقومون الآن بتطوير خطة لإجراء عملية جراحية لإزالتها.

المصدر : أسوشيتد برس
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